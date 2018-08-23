Китай считает Лаос хорошим другом и намерен развивать с ним партнерство

Чунцин, Китай, , 06:31 — REGNUM Вице-премьер Госсовета КНР Хань Чжэн встретился с заместителем премьер-министра Лаоса Сомди Дуангди в Чунцине в рамках первой выставки Smart China Expo (SCE), сообщает 22 августа агентство Синьхуа.

Хань выразил сочувствие Сомди по случаю трагического обрушения дамбы на юге Лаоса в июле 2018 года. Во время встречи Хань также заявил о том, что развитие всестороннего стратегического партнёрства между странами принесет выгоду обеим странами и региону в целом.

«Китай всегда рассматривал Лаос в качестве доброго соседа, хорошего друга, товарища и партнера, а также продолжит свою дружественную политику в отношение Лаоса», — заявил Хань.

Сомби, в свою очередь, поблагодарил Китай за помощь, оказанную им во время устранения последствий обрушения недостроенной дамбы, а также подтвердил заинтересованно в углублении двусторонних отношений.

Читайте также: Китайская энергокорпорация намерена создать Лаосу национальную энергосеть

Напомним, что выставка Smart China Expo создана для поддержки развития высоких технологий в Китае, включая технологию обработки «больших данных», а также налаживания отношений с другими странами. Проходит впервые в 2018 году в китайском Чунцине. Ранее Хань провел встречу с высокопоставленным монгольским политиком в рамках выставки.

Читайте ранее в этом сюжете: Китай считает отношения с Монголией соответствующими интересам двух стран

Читайте развитие сюжета: Китай и Сингапур вместе встанут на борьбу с мировым протекционизмом