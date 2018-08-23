Выдвинутый «Единой Россией» Шпорт дистанцируется от партии накануне выборов

Хабаровск, , 06:38 — REGNUM Выдвинутый политической партией «Единая Россия» на пост губернатора Хабаровского края действующий глава региона Вячеслав Шпорт усиленно дистанцируется от «ЕР» накануне выборов. На странное несоответствие обратили внимание хабаровские СМИ. Эксперты отмечают, что так кандидаты поступают тогда, когда принадлежность к партии ослабляет их позиции, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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Весь Хабаровск накануне выборов губернатора и мэра дальневосточной столицы увешан баннерами. В отличие от представителей оппозиционных политических партий, выдвиженцы от «Единой России» на должности губернатора и мэра — Вячеслав Шпорт и Сергей Кравчук — не указывают своей принадлежности к «ЕР», обратило внимание ИА ДВ-Новости.

Причина, по мнению эксперта, банальна: непопулярные в народе реформы, которые всё последнее время продвигает «Единая Россия» под руководством Дмитрия Медведева, могут стать тем «камнем», который утянет на дно любого кандидата.

«Практика, когда кандидаты от «ЕР» стараются в ходе кампаний не ассоциироваться с партией, становится трендом. В целом по стране 7 из 10 кандидатов-единороссов не указывают свою принадлежность к партии. Это тренд, который в настоящее время уже зафиксирован в политическом пространстве и в избирательных кампаниях. Это касается не только губернаторов, но и многочисленных выборов в региональные парламенты и муниципальных выборов. Везде прослеживается тенденция, что, если соцопросы показывают и региональное отделение партии видит, что принадлежность к «ЕР» ослабляет позиции кандидата, то тогда разрешено не указывать принадлежность к партии», — прокомментировал происходящее директор коммуникационного агентства «МаркеловГрупп» политтехнолог Сергей Маркелов Клубу регионов.

Эксперт указал и другие причины: помимо непопулярных реформ, «Единую Россию» ослабляет нестабильность в экономике, возникающее в стране напряжение в политике.

При этом накануне выборов в Госдуму в 2016 году Вячеслав Шпорт весьма резко критиковал однопартийцев по «ЕР», которые старались публично не демонстрировать свою принадлежность к партии.

«Если человек не хочет ассоциировать себя с партией, значит, ему, возможно, нужно её покинуть. Получается такая ситуация: когда человеку выгодно, он говорит, что состоит в партии, а когда нет — он про неё забывает», — сказал накануне выборов в ГД РФ в 2016 году Вячеслав Шпорт.

Теперь свои слова Шпорт вполне может адресовать самому себе — видимо, сейчас, когда на кону губернаторское кресло, Вячеславу Шпорту «невыгодно состоять» в «Единой России».

И эта боязнь вполне объяснима: предвыборная кампания действующего губернатора Хабаровского края так обросла всевозможными скандалами, что Шпорт, скорее всего, «хватается за любую соломинку».

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Так, буквально 16 августа 2018 года Генеральная прокуратура РФ обнародовала результаты мониторинга ситуации с проблемным долевым строительством в Хабаровском крае.

Первый зампред генерального прокурора России Александр Буксман обратил внимание на увеличение проблемных недостроев в регионе. Более того: размер ущерба, причиненный несчастным дольщикам недобросовестными строителями, в ходе расследования уголовных дел не возмещался. Между тем этот ущерб превысил уже 1,1 млрд рублей.

По словам Александра Буксмана, сроки строительства в Хабаровском крае сорваны по 14 таким объектам.

Помимо дольщиков, у действующего губернатора множество других проблем, которые вряд ли сможет нивелировать дистанцирование от выдвинувшей его «ЕР»: это и скандал с полпредом Шпорта, уничтожившим клубничную плантацию молодого фермера, обернувшийся прямо накануне выборов уголовным делом. И огромный госдолг региона, превысивший 46 млрд рублей, и запущенная ситуация в провинции, где, подобно снежному кому, нарастают проблемы во всех ключевых отраслях — от аварийного жилья до аварийных школ, нехватки врачей и прочего. Поможет ли Вячеславу Шпорту «уход в тень» подальше от «ЕР» — увидим уже 9 сентября.

Аналогично ведёт себя и кандидат на пост мэра Хабаровска Сергей Кравчук — также выдвиженец «Единой России». Хотя Кравчук, которого воспринимают как преемника очень сильной фигуры — мэра Александра Соколова, вполне мог бы этого и не делать — Хабаровск является лучшим городом в регионе, у мэрии есть неоспоримые заслуги, которые говорят сами за себя.

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Как сообщало ИА REGNUM, 9 сентября 2018 года, в единый день голосования, жители Хабаровского края будут избирать губернатора региона, мэра Хабаровска, глав городов и поселков, депутатов представительных органов в муниципалитетах.

Накануне выборов ситуация в Хабаровском крае оставляет желать лучшего: помимо общероссийских проблем, таких как падение доходов населения, непопулярные реформы, продвигаемые партией власти, у региона есть и свои. Это колоссальное количество обманутых дольщиков, крушение некогда мощных предприятий, таких как, например, животноводческий холдинг «Агроэнерго» — банкрот, который будет ликвидирован уже в сентябре, это и деревоперерабатывающий гигант «Аркаим» в свободном порту Ванино, которому хоть и обещана некая поддержка со стороны краевых властей, но пока ситуация остается крайне напряженной.

Не лучшим образом сказываются на имидже действующего главы региона и многочисленные скандалы — тот же полпред, разгромивший клубничную ферму. Люди вообще не понимают, зачем Шпорт завел полпредов — властный аппарат в регионе и без этого раздут чрезмерно. Уголовные дела в отношении ближайшего окружения действующего губернатора неизменно попадают во все федеральные и региональные новости. Уголовное дело в отношении ректора ДВИУ РАНХиГС Вячеслава Кушнарева не добавило сторонников Шпорту ни с одной стороны: те, кто верит в виновность ректора, упрекают Шпорта в том, что его окружение не чисто на руку, те, кто не верит, а таких большинство, упрекают Шпорта в том, что он «сдает своих».

Еще один скандал с уголовным делом случился буквально недавно: в СИЗО помещен человек из самого ближнего круга губернатора, человек, которого все называют «личным фотографом» Шпорта: Валерий Спидлен. Его обвиняют в ужасающем преступлении против несовершеннолетней девочки. Сам Валерий, через своего адвоката, отвергает все обвинения. Тех, кто не верит в его виновность, также большинство. И опять в адрес Шпорта летят обвинения в том, что он не может защитить даже своих.

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На пост губернатора Хабаровского края претендуют пять зарегистрированных кандидатов: депутат Государственной думы РФ (ЛДПР) Сергей Фургал, индивидуальный предприниматель Анастасия Саламаха (КПРФ), генеральный директор ООО «Агентство распространения печати Экспресс» Игорь Глухов (Справедливая Россия), менеджер ООО «Альфаторг» Андрей Петров от «Российской экологической партии Зеленые», а также упомянутый уже Вячеслав Шпорт от «Единой России» являющийся действующим главой Хабаровского края.

В 2013 году Вячеслав Шпорт на выборах губернатора набрал 63,92% голосов избирателей, шел выдвиженцем от «Единой России». Явка на выборах губернатора составила тогда 33,89%.