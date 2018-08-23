Выборы губернатора: жители Омской области смогут проголосовать на дому

Омск, , 06:23 — REGNUM Жители Омской области, которые 9 сентября не смогут по состоянию здоровья прийти на участки, имеют право на выборах губернатора проголосовать на дому. Об этом ИА REGNUM сообщили в областном правительстве.

Для этого необходимо с 30 августа и до 14:00 (местн.) 9 сентября уведомить участковую избирательную комиссию о своем желании проголосовать дома. Желающие могут подать письменное заявление, либо обратиться в избирком устно по телефону.

«Это заявление заносится в реестр и в день голосования члены участковых избирательных комиссий приходят к автору заявления с переносными ящиками для голосования. Также к ним присоединяются наблюдатели», — прокомментировал заместитель председателя избирательной комиссии Омской области Михаил Мордовин.

Читайте также: Выборы в Омской области. Легитимация губернатора за сотни миллионов рублей?

Как уже сообщало ранее ИА REGNUM, выборы губернатора Омской области состоятся 9 сентября 2018 года. За кресло главы региона поборются врио губернатора Александр Бурков (самовыдвижение), предприниматель Антон Дрязгов («Партия роста»), депутат омского городского совета Алексей Ложкин (ЛДПР), сотрудник Сибирского государственного автомобильно-дорожного университета Анатолий Соловьёв (самовыдвижение).

Читайте ранее в этом сюжете: Для выборов губернатора Омской области напечатают 1,5 млн бюллетеней