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Китай считает отношения с Монголией соответствующими интересам двух стран

Политика

Энхтувшин, в свою очередь, заявил о приверженности Монголии принципу «одного Китая» в отношение Тайваня и Тибета, а также его страна готова наращивать сотрудничество с Китаем

Чунцин, Китай, 23 августа 2018, 05:49 — REGNUM  Вице-премьер Госсовета КНР Хань Чжэн обсудил 22 августа двусторонние отношения между Монголией и Китаем с монгольским политиком, приехавшим в Чунцин, чтобы принять участие в первой выставке Smart China Expo (SCE), сообщает агентство Синьхуа.

Во время встречи с заместителем премьер-министра Монголии Улзийсайханом Энхтувшиным Хань отметил, что нынешняя линии отношений между странами соответствует фундаментальным интересам народов двух стран. В 2019 году страны будут праздновать 70-ю годовщину заключения дипломатических отношений, а Китай намерен претворить в жизнь договоренности, достигнутые ранее лидерами двух стран.

Энхтувшин, в свою очередь, заявил о приверженности Монголии принципу «одного Китая» в отношение Тайваня и Тибета, а также его страна готова наращивать сотрудничество с Китаем.

Отметим, что выставка мирового класса и общекитайского уровня Smart China Expo призвана поддержать развитие технологий обработки «больших данных», а также разного рода современных технологий. В 2018 году в китайском городе центрального подчинения Чунцине проходит первая в истории SCE.

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Политика Китая
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