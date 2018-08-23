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Чешские депутаты приняли резолюцию о «вторжении» в 1968 году

Политика

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Прага, 23 августа 2018, 05:32 — REGNUM  Резолюция, в которой ввод войск в Чехословакию в 1968 году назван вторжением, принята парламентом Чехии, сообщает Ceske Noviny.

За эту оценку событий чешские депутаты проголосовали единогласно. В слушаниях участвовали 145 депутатов из 156.

Комментируя решение чешского парламента, инициатор резолюции Ян Бартошек заявил:

«Мы отвергаем комментарии, которые в последнее время звучат по поводу событий 1968 года, искажая их действительный смысл».

Напомним, войска стран Варшавского договора, в том числе советские, были введены в Прагу 21 августа 1968 года. Это было сделано в связи с волнениями после избрания первым секретарём ЦК КПЧ «либерального» Александра Дубчека.

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