Чешские депутаты приняли резолюцию о «вторжении» в 1968 году

Прага, , 05:32 — REGNUM Резолюция, в которой ввод войск в Чехословакию в 1968 году назван вторжением, принята парламентом Чехии, сообщает Ceske Noviny.

За эту оценку событий чешские депутаты проголосовали единогласно. В слушаниях участвовали 145 депутатов из 156.

Комментируя решение чешского парламента, инициатор резолюции Ян Бартошек заявил:

«Мы отвергаем комментарии, которые в последнее время звучат по поводу событий 1968 года, искажая их действительный смысл».

Напомним, войска стран Варшавского договора, в том числе советские, были введены в Прагу 21 августа 1968 года. Это было сделано в связи с волнениями после избрания первым секретарём ЦК КПЧ «либерального» Александра Дубчека.