Власти Китая намерены защищать дивиденды иностранных инвесторов

Далянь, Китай, , 05:23 — REGNUM Вице-премьер Госсовета КНР Ху Чуньхуа заявил, что Китай продолжит политику открытости, предлагая бизнесу еще более комфортные условия и больше возможностей для иностранным компаниям, сообщает 22 августа агентство Синьхуа.

Ху, также являющийся членом Политбюро ЦК Компартии Китая сделал соответствующие заявления во время инспекционной поездки в провинцию Ляонин на северо-восток Китая, которая продлилась с 20 по 21 августа.

Китайское правительство намерено содержательно защищать интересы иностранных корпораций, отметил Ху, выслушав доклады, касающиеся активности иностранных компаний в провинции. Иностранные компании, по его словам, должны расширять свое производство и инвестиции в Китай, а также получать свои дивидены в развития Китая, отметил Ху.

Отметим, что во время поездки вице-премьера в первую свободную торговую зону Ляонина, он призвал местные и федеральные власти содействовать открытости, укреплять свободную торговлю и убрать все препятствия перед инвестициями со стороны иностранных компаний.

Напомним, что вице-премьер Госсовета КНР Ху Чуньхуа также провел 21 августа встречу в Даляне с заместителем председателя правительства Российской Федерации Юрием Трутневым в рамках второй встречи Межправительственной комиссии по сотрудничеству между Северо-Востоком Китая и районов Дальнего Востока и Забайкальского региона России. стороны договорились наращивать региональное сотрудничество.

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