Программа «Технопрома» изменена — ждут высокопоставленных гостей из Москвы

Новосибирск, , 05:20 — REGNUM Оргкомитет международного форума технологического развития «Технопром-2018» сообщил об изменении программы мероприятия на 28 августа.

«Внимание! Программа форума «Технопром-2018» на 28 августа была изменена в связи с участием высокопоставленной делегации из правительства РФ», — говорится в разосланном участникам сообщении.

Напомним, что ранее многие СМИ писали о том, что президент РФ Владимир Путин может посетить Новосибирск с рабочей поездкой во время проведения форума «Технопром», который запланирован с 27 по 30 августа в многофункциональном выставочном комплексе «Новосибирск Экспоцентр».

В соседней Кемеровской области главу государства ждут накануне форума в столице Новосибирской области, 26 августа. В Кузбассе, как сообщили местные СМИ, Владимир Путин проведёт совещание по проблемам развития угольной отрасли и экологии.

На «Технопроме-2018» в Новосибирске планируется обсудить исполнение поручения президента по развитию Новосибирского научного центра «Академгородок 2.0».

В последний раз Владимир Путин был в Новосибирской области с рабочей поездкой 8 февраля 2018 года. Тогда он встречался с сибирскими учёными и тогда же одобрил идею создания в регионе научного центра, которую озвучили учёные СО РАН. Сейчас власти области работают над концепцией развития этого центра. План должен быть представлен 30 сентября 2018 года.

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