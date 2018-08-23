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Глава МИД Китая хочет вывести сотрудничество с Филиппинами на новый уровень

Политика

По словам Вана, отношения между Китаем и Филиппинами вышли на стремительный участок пути, демонстрируя прекрасный период развития под руководством лидеров двух стран

Пекин, 23 августа 2018, 05:10 — REGNUM  Министр иностранных дел КНР и член Госсовета КНР Ван И встретился с в Пекине с филиппинской правительственной делегацией под руководством министра финансов страны Карлоса Домингеса, сообщает 22 августа агентство Синьхуа.

По словам Вана, отношения между Китаем и Филиппинами вышли на стремительный участок пути, демонстрируя прекрасный период развития под руководством лидеров двух стран, что является фундаментальным фактором для долгосрочных интересов и народов двух стран.

«Китай намерен укрепить обмены на высоком уровне с Филиппинами и продвинуть прагматическое сотрудничество на новый уровень», — заявил Ван, выражая надежду на активное участие Филиппин в китайском инфраструктурном проекте «Нового шелкового пути».

Высоко оценив перспективы «Нового шелкового пути», Домингес отметил, что Филиппины продолжат активно принимать участие в этом проекте. По его словам, Филиппины высоко ценят и примут участие в первом Китайском международном импортном ЭКСПО, который пройдет в Шанхае с 3 по 10 ноября.

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Отметим, что даже пришествие к власти на Филиппинах достаточно прокитайского президента Родриго Дутерте никоим образом не отменяет наличие серьезных разногласий между странами. В частности — территориальных споров в Южно-Китайском море. Так, Дутерте в середине августа потребовал от Китая «умерить» свою политику в отношение захода кораблей в Южно-Китайское море.

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