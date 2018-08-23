Четверг, 23 Августа 2018 года
05:08:30 МСК

Порошенко уверен, что украинцы знают, за что воюют

Политика

«Легко не будет никому»

Порошенко уверен, что украинцы знают, за что воюют
Александр Горбаруков © ИА REGNUM
Порошенко и ВСУ

Киев, 23 августа 2018, 04:26 — REGNUM  Украинские солдаты и офицеры знают, за что воюют, заявил президент Украины Петр Порошенко, передает телеканал NEWSONE.

Выступая на встрече с ветеранами в Киеве, он сказал, что легкой жизни ждать не приходится, и впереди «очень много работы».

«Ничего этого я обещать не буду, но наша армия будет одной из самых сильных в Европе, потому что украинцы на сегодняшний день твердо знают, за что они воюют», — заявил Порошенко.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Порошенко рассчитывает на скорое членство Украины в НАТО. Он понял, что «двери НАТО открыты» для Украины, побывав на саммите альянса.

Читайте ранее в этом сюжете: Порошенко уверен, что Украину пустят в НАТО

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Антироссийская пропаганда на Украине
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить