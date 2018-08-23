Трамп: Меня винят в победе на выборах

Вашингтон, , 04:13 — REGNUM Единственный неправильной поступок — это победа на президентских выборах, заявил президент США Дональд Трамп в своем Twitter.

«Единственное, что я сделал неправильно — победил в выборах, когда ожидалось, что победит Бесчестная Хиллари и Демократы. Это то, о чем они забывают говорить в своей информкампании по разным штатам», — заявил он.

Как сообщало ИА REGNUM, 23 августа президент США Дональд Трамп заявил в своем Twitter, что не рекомендует пользоваться адвокатскими услугами Майкла Коэна, который ранее согласился на сотрудничество со следствием и признал себя виновным в обвинениях в подкупе женщин, до этого заявлявших, что они состояли в интимных связях с Трампом.

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