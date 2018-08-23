Четверг, 23 Августа 2018 года
05:09:15 МСК

Трамп: Меня винят в победе на выборах

Политика

Потому что ждали победы Клинтон

Вашингтон, 23 августа 2018, 04:13 — REGNUM  Единственный неправильной поступок — это победа на президентских выборах, заявил президент США Дональд Трамп в своем Twitter.

«Единственное, что я сделал неправильно — победил в выборах, когда ожидалось, что победит Бесчестная Хиллари и Демократы. Это то, о чем они забывают говорить в своей информкампании по разным штатам», — заявил он.

Как сообщало ИА REGNUM, 23 августа президент США Дональд Трамп заявил в своем Twitter, что не рекомендует пользоваться адвокатскими услугами Майкла Коэна, который ранее согласился на сотрудничество со следствием и признал себя виновным в обвинениях в подкупе женщин, до этого заявлявших, что они состояли в интимных связях с Трампом.

Читайте ранее в этом сюжете: Трамп призвал быть осторожными при выборе адвоката

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Деятельность президента США Дональда Трампа
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить