Порошенко уверен, что Украину пустят в НАТО

Киев, , 04:15 — REGNUM Вступление Украины в НАТО — не проблема — вопреки заявлениям России, сказал украинский президент Петр Порошенко, передает телеканал NEWSONE.

Выступая в Киеве на форуме ветеранов, украинский президент сказал, что Украина полностью перестраивает свой сектор безопасности, в том числе армию, под стандарты НАТО.

«И главный месседж, который я привез с саммита НАТО… — двери НАТО для Украины открыты, что бы там ни говорила Россия», — сказал Порошенко.

Украинский политик привез с саммита НАТО месседж не только соотечественникам, но и Москве. Суть его в том, что Россия не сможет «остановить евроатлантическую интеграцию нашего государства».

Напомним, Украину не берут в НАТО: страна находится рядом с Россией, причем в состоянии войны с ДНР и ЛНР. Если Украину приняли бы в НАТО, то союзникам по альянсу пришлось бы защищать ее от противника, то есть от Донбасса, что создает риск конфликта с Россией.

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