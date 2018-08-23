Путин планирует посетить Восточноазиатский саммит в Сингапуре

Москва, , 03:52 — REGNUM Президент России Владимир Путин намерен посетить Восточноазиатский саммит в Сингапуре, который будет проходить с 11 по 15 ноября, заявил помощник президента Юрий Ушаков газете «Известия».

Как сообщает издание, на саммит Путина пригласил премьер-министр Сингапура Ли Сянь Лун еще в марте, но до настоящего времени решение о возможном участии не было принято. Также не исключается возможность встречи российского президента с президентом США Дональдом Трампом.

Ранее американские СМИ сообщали о визите президента США Дональда Трампа на саммит, на котором, вероятно, пройдут переговоры с китайской стороной по поводу торговых споров между Соединенными Штатами и КНР.

Как сообщало ИА REGNUM, 23 августа запланирована встреча помощника президента США по национальной безопасности Джона Болтона с секретарем Совета Безопасности РФ Николаем Патрушевым в Женеве.

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