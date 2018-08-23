Суд признал законным взыскание рубля с Навального

Москва, , 03:40 — REGNUM Мосгорсуд подтвердил законность приговора Люблинского суда Москвы, удовлетворившего иск бизнесмена Михаила Прохорова к Алексею Навальному о защите чести и достоинства, заявил адвокат Евгений Резник в интервью РАПСИ.

Мосгорсуд оставил приговор нижестоящей инстанции в силе, отклонив апелляционную жалобу представителей Навального.

Как сообщало ИА REGNUM, 26 июня Люблинский районный суд Москвы удовлетворил иск Михаила Прохорова к блогеру Алексею Навальному о защите чести и достоинства.

Суд обязал Навального опровергнуть данные в его «расследовании» о коррупционной связи между вице-премьером правительства России Александром Хлопониным и миллиардером Михаилом Прохоровым. Также суд обязал Навального выплатить один рубль компенсации миллиардеру.

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