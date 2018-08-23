Представители спецслужб США признали проблему с кадрами для киберборьбы

Вашингтон, , 03:18 — REGNUM В американских разведслужбах не хватает квалифицированных специалистов для борьбы в киберпространстве, заявил представитель нацразведки США Ланая Джонс на конференции по кибербезопасности в Вашингтоне.

При этом США очень обеспокоены нехваткой кадров. Также эту проблему обозначил представитель ФБР Джон Адамс, который заявил, что увеличение финансирования для разведведомств не помогает, так как все упирается в подготовку квалифицированных кадров.

Поэтому ФБР в настоящее время делает упор на развитие систем искусственного интеллекта, который должен помочь автоматически отслеживать подозрительную активность в интернете.

Как сообщало ИА REGNUM, 22 августа Национальный комитет Демократической партии США сообщил ФБР о попытке взлома базы данных избирателей партии. По их данным, хакеры создали фейковую страницу входа в базу данных для перехвата нужных логинов и паролей.

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