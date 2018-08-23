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Кабул обосновал свой отказ от переговоров в Москве

Политика

«Мы не будем участвовать»

Кабул, 23 августа 2018, 03:25 — REGNUM  Отказ афганского руководства от участия в Московском формате вызван тем, что встреча по мирному урегулированию должна проводиться под руководством Афганистана, заявили в МИД Афганистана, сообщают TOLO News.

«Процесс по мирному урегулированию должен проводиться под руководством Исламской Республики Афганистан», — заявил представитель афганского МИД.

Напомним, Московский формат, которые организован для поиска путей достижения мира в Афганистане на международном уровне, пройдет 4 сентября. 21 августа от участия во встрече отказались приглашенные на нее США.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Москве оценили этот бойкот как очередное проявление фальши «заботящихся об афганцах» США. В МИД РФ сказали, что Штаты преследует свои интересы.

Читайте ранее в этом сюжете: В Москве прокомментировали бойкот Вашингтоном переговоров по Афганистану

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