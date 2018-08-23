В Москве прокомментировали бойкот Вашингтоном переговоров по Афганистану

Москва, , 03:12 — REGNUM Отказ Вашингтона участвовать в московских переговорах по Афганистану закономерен, а аргументация — лукава, сообщили в пресс-службе МИД РФ.

Комментируя заявление представителя американского госдепа о том, что США не примут участие в заседании Московского формата 4 сентября, российское внешнеполитическое ведомство отметило: такая реакция Вашингтона предсказуема. Апрельскую встречу США тоже пропустили — якобы из-за занятости по подготовке стратегии для Афганистана и стран Южной Азии.

В МИД подчеркнули, что аргумент Вашингтона о том, что встреча «не та», поскольку организована не под руководством афганцев, не выдерживает никакой критики.

«Очевидная несостоятельность подобной отговорки заключается в том, что, как это хорошо известно в Вашингтоне, московское заседание запланировано к проведению под сопредседательством России и Афганистана. Дело, видимо, в том, что американцам по душе участие только в таких встречах, которые проводятся под их руководством и отвечают исключительно интересам США», — сообщили в МИД РФ.

Шаг Вашингтона, отмечают в Москве, обнажил фальшь его «миролюбивой риторики» в отношении афганского народа. Между тем в бедах Афганистана виноваты Штаты. Россия при помощи Московского формата намерена запустить процесс национального примирения с помощью коллективного содействия стран-участников встречи.

«Отказ от участия в таких усилиях свидетельствует о том, что Вашингтон преследует совершенно иные интересы», — подытожили в МИД РФ.

Напомним, 22 августа в госдепе отказались от участия в Московском формате, очередная встреча которого состоится 4 сентября.

«Учитывая предыдущие встречи в «московском формате», мы считаем, что эта инициатива вряд ли будет способствовать какому-либо прогрессу на данном направлении», — заявил представитель американского ведомства.

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