Путин: Поездка в Австрию была частной

Сочи, Краснодарский край, , 02:52 — REGNUM Поездка президента России Владимира Путина в Австрию на свадьбу носила частных характер, заявил российский лидер на совместной пресс-конференции с финским коллегой, сообщает пресс-служба Кремля.

Путин рассказал, что прибыл на свадьбу по приглашению бракосочетающихся австрийских друзей, и отметил жизнерадостных характер празднования этого события. Путин также еще раз поздравил новобрачных.

«Тем более что новоиспечённый супруг — человек мне не чужой, он бывший спортсмен, дзюдоист, и это всегда объединяет», — добавил он.

Российский президент также рассказал, что в ходе поездки в Австрию ему также удалось побеседовать по важным вопросам с главой австрийского МИД и канцлером республики.

Как сообщало ИА REGNUM, 18 августа президент России Владимир Путин посетил свадьбу министра иностранных дел Австрии Карин Кнайсль. На свадьбе российский лидер пробыл около часа, а затем уехал в аэропорт, откуда отправился в Берлин на переговоры с канцлером ФРГ Ангелой Меркель.

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