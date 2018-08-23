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Путин: Поездка в Австрию была частной

Политика

«Должен сказать, что это люди все взрослые уже, занимающие серьёзное положение в обществе, в государстве, но в то же время люди очень открытые, жизнерадостные»

Сочи, Краснодарский край, 23 августа 2018, 02:52 — REGNUM  Поездка президента России Владимира Путина в Австрию на свадьбу носила частных характер, заявил российский лидер на совместной пресс-конференции с финским коллегой, сообщает пресс-служба Кремля.

Путин рассказал, что прибыл на свадьбу по приглашению бракосочетающихся австрийских друзей, и отметил жизнерадостных характер празднования этого события. Путин также еще раз поздравил новобрачных.

«Тем более что новоиспечённый супруг — человек мне не чужой, он бывший спортсмен, дзюдоист, и это всегда объединяет», — добавил он.

Российский президент также рассказал, что в ходе поездки в Австрию ему также удалось побеседовать по важным вопросам с главой австрийского МИД и канцлером республики.

Как сообщало ИА REGNUM, 18 августа президент России Владимир Путин посетил свадьбу министра иностранных дел Австрии Карин Кнайсль. На свадьбе российский лидер пробыл около часа, а затем уехал в аэропорт, откуда отправился в Берлин на переговоры с канцлером ФРГ Ангелой Меркель.

Читайте ранее в этом сюжете: На свадьбе главы МИД Австрии Путин пробыл около часа

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Свадьбы
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