Посольство России: Лондон жонглирует словами с целью сохранить лицо

Лондон, , 02:22 — REGNUM Лондон пытается рекомендовать себя последовательным сторонником соблюдения международного права, что якобы отличает его от других стран, объявленных его нарушителями, заявляет пресс-служба посольства России в Великобритании.

«По существу, речь идет о сложившемся после завершения «холодной войны» так называемом «либеральном миропорядке», а если называть вещи своими именами, тотальном господстве Запада. Конечно, находиться в его идейном «ядре» было приятно и комфортно. Но для остальных государств он никогда не был ни либеральным, ни собственно порядком», — заявляют российские дипломаты.

В посольстве подчеркнули, что сложившаяся система международных отношений зачастую является системой одностороннего вмешательства в чужие дела, которые в том числе могут сопровождаться «агрессией» в адрес неугодных государств. Дипломаты считают, что страны Запада «расшатали фундамент мировой стабильности», который, по их мнению, находится под угрозой обрушения.

«Так что концепция «миропорядка, основанного на правилах», не должна никого вводить в заблуждение. Такие правила, устанавливаемые в одностороннем порядке и обслуживающие интересы только одной группы стран, ведут к размыванию основ международного права», — сообщает посольство.

Как сообщало ИА REGNUM, 21 августа посольство России в Лондоне прокомментировало антироссийские высказывания главы британского МИД Джереми Ханта, призвавшего к «всеобъемлющим антироссийским санкциям». По мнению российского дипведомства, слова Ханта — лишь попытка сбить с толку западную общественность, сделав ставку на демонизацию России.

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