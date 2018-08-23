Кадыров: Напавших на полицейских подростков подстрекали из-за рубежа

Грозный, , 02:12 — REGNUM Подростками, участвовавшими в нападении на сотрудников полиции в Грозном и Шали, руководили из-за границы, заявил глава Чечни Рамзан Кадыров в социальной сети «ВКонтакте».

Комментируя ситуацию с нападением, Кадыров сказал, что встретился с руководством региональной полиции, а также с командирами спецподразделений и главами районных отделов внутренних дел.

«Устанавливаются лица, которые могли быть причастны к психологической обработке и принуждению подростков совершить тяжкие преступления, выясняются их связи и круг общения», — сказал Кадыров.

«Уже нет никаких сомнений в том, что команда напасть на сотрудников полиции поступила из-за рубежа по соцсетям, — добавил глава Чечни. — Это настоящий заговор не просто против тех, кто стоит на страже правопорядка, а против всего чеченского народа».

Кадыров подчеркнул, что у вербовщиков была своя цель — вызвать в российском обществе недоверие «даже к подросткам, чтобы в каждом ребенке 10−12 лет видели потенциального террориста».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, нападение на чеченских правоохранителей произошло 20 августа. Оказалось, что это сделали несовершеннолетние. Ответственность за нападение взяла на себя группировка «Исламское государство» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

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