МИД РФ: Россия нацелена на укрепление отношений с Палестиной

Москва, , 02:02 — REGNUM В Москве прошла встреча спецпредставителя президента РФ по Ближнему Востоку и странам Африки Михаила Богданова и посла Палестины Абдельхафиза Нофаля, сообщает пресс-служба МИД России.

На встрече основным вопросом обсуждения стало урегулирование напряженной обстановки на палестинских территориях и в секторе Газа и восстановление палестинского национального единства.

В свою очередь стороны подчеркнули, что намерены и дальше развивать сотрудничество между двумя странами, включая поддержание российско-палестинского политического диалога.

Напомним, Израиль не признает Палестину как государство, и территориальные споры между этими субъектами окрашиваются в кровавые тона: палестино-израильский конфликт — одна из самых горячих точек Ближнего Востока.

Отметим, что свою лепту в арабо-израильский конфликт вносят США. В частности, резкое обострение возникло после признание Вашингтоном Иерусалима (спорная территория) столицей Израиля.