Дипломаты России и Кувейта обсудили ситуацию в ближневосточном регионе

Москва, , 01:39 — REGNUM В Москве состоялась встреча замминистра иностранных дел России Михаила Богданова с послом Кувейта Абделем Азизом Аль-Адвани, сообщает пресс-служба МИД РФ.

Отмечается, что в ходе встречи стороны обсудили развитие сотрудничества между двумя странами, а также складывающуюся ситуацию на Ближнем Востоке. Основной акцент обсуждения был сделан на ситуации в Сирии, Йемене и в районе Персидского залива.

Как сообщало ИА REGNUM, 17 августа президент России Владимир Путин назначил на пост чрезвычайного и полномочного посла России в Кувейте Алексея Соломатина, который ранее занимал должность заместителя главы департамента Ближнего Востока и Северной Африки МИД РФ.

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