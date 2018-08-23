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Дипломаты России и Кувейта обсудили ситуацию в ближневосточном регионе

Политика

Встреча состоялась по инициативе кувейтского посла

Москва, 23 августа 2018, 01:39 — REGNUM  В Москве состоялась встреча замминистра иностранных дел России Михаила Богданова с послом Кувейта Абделем Азизом Аль-Адвани, сообщает пресс-служба МИД РФ.

Отмечается, что в ходе встречи стороны обсудили развитие сотрудничества между двумя странами, а также складывающуюся ситуацию на Ближнем Востоке. Основной акцент обсуждения был сделан на ситуации в Сирии, Йемене и в районе Персидского залива.

Как сообщало ИА REGNUM, 17 августа президент России Владимир Путин назначил на пост чрезвычайного и полномочного посла России в Кувейте Алексея Соломатина, который ранее занимал должность заместителя главы департамента Ближнего Востока и Северной Африки МИД РФ.

Читайте ранее в этом сюжете: Путин назначил нового посла России в Кувейте

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Ситуация на Ближнем Востоке
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