CNN: Демократическая партия сообщила ФБР о попытке взлома

Вашингтон, , 01:38 — REGNUM Национальный комитет Демократической партии США сообщил ФБР о попытке взлома базы данных с избирателями, заявил источник в партии телеканалу CNN.

Сообщается, что компания Lookout, занимающаяся услугами по кибербезопасности, обнаружила сайт-двойник демпартии США, который, судя по всему, использовался для сбора логинов и паролей с целью проникнуть в базу данных избирателей партии.

Отмечается, что фальшивая страница входа была практически копией страницы для входа в базу данных избирателей Votebuilder. Представители партии уже заявили, что страницы были неотличимы друг от друга.

«Пока нет свидетельств, что какие-либо данные были похищены», — заявил представитель компании DigitalOcean, на чьей платформе располагалась фейковая страница.

Как сообщало ИА REGNUM, 21 августа Конгресс США выделил властям штатов деньги общей суммой в $380 млн для обеспечения безопасности на выборах в ноябре. Отмечается, что около половины суммы пойдет на меры по усилению безопасности избирательного процесса на ближайшие пять лет, а еще около $100 млн — на замену электронных автоматов голосования.

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