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Молдавия: Додон требует не свергать Плахотнюка

Политика

Молдавский “партнер Кремля” не хочет протестовать и другим не советует

Молдавия: Додон требует не свергать Плахотнюка
Иван Шилов © ИА REGNUM
Игорь Додон

Кишинёв, 23 августа 2018, 01:10 — REGNUM  Президент Молдавии Игорь Додон считает, что намеченные на 26−27 августа антиправительственные акции протеста в Кишиневе могут «выйти за рамки» и привести к дестабилизации ситуации в стран, поэтому они — «не в интересах народа». Как заявил Додон в эфире телеканала NTV-Moldova, он сомневается, что в планах оппозиции — мирная акция.

«Мне кажется, организаторам протестов нужны беспорядки, чтобы привлечь внимание кураторов из-за рубежа, и попытаться представить себя в роли жертвы», — заявил Додон. Он призвал правящую Демпартию и оппозицию «не допускать дестабилизации или действий, которые приведут к необратимой ситуации».

В свою очередь лидеры протестного движения сопротивления «Сейчас» призвали всех граждан страны независимо от политических взглядов и внешнеполитических предпочтений объединиться в борьбе с диктатурой лидера Демпартии Владимира Плахотнюка. Они также заявили, что протест будет мирным, несмотря на попытки властей спровоцировать гражданское противостояние.

Как сообщало ИА REGNUM, молдавская оппозиция объявила о начале 26 августа протестов в режиме нон-стоп. Лидеры оппозиции призвали граждан брать с собой палатки, воду и продукты питания и «все что нужно». На митинге ждут представителей диаспоры и гастарбайтеров из-за рубежа, которые намерены прибыть в этот день в Кишинёв.

Президент Молдавии Игорь Додон и его социалисты, формально называющие себя «оппозицией», но фактически являющиеся младшим партнером правящей Демпартии Владимира Плахотнюка, выступают против протестов. После ближайших выборов они намерены создать коалицию с Демпартией.

Читайте ранее в этом сюжете: Остановить диктатора: оппозиция Молдавии будет протестовать нон-стоп

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Политический кризис в Молдавии
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