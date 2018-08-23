Четверг, 23 Августа 2018 года
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В НАТО прибедняются насчет своих войск в Восточной Европе

Политика

Якобы их размещение носит мирный и оборонительный характер

В НАТО прибедняются насчет своих войск в Восточной Европе
Александр Горбаруков © ИА REGNUM
НАТО

Брюссель, 23 августа 2018, 01:11 — REGNUM  НАТО не несет угрозы России, а все ее действия носят оборонительный характер, заявил представитель Североатлантического альянса Оана Лунгеску агентству Reuters.

Этим высказыванием Лунгеску прокомментировала заявлении президента России Владимира Путина о размещении войск НАТО в Восточной Европе, которое угрожает России.

«Действия НАТО — оборонительные, соразмерные и не противоречат международным договоренностям», — заявила она.

При этом Лунгеску заявила, что в Восточной Европе размещено всего четыре тысячи военнослужащих Альянса, в то время как Россия на своих границах размещает больше, что якобы несет угрозу для «Украины, Грузии и Молдавии».

Напомним, 22 августа президент России Владимир Путин на совместной конференции с президентом Финляндии заявил, что военная инфраструктура НАТО, в том числе и силы противоракетной обороны, приближается к границам России, и Москва вынуждена реагировать на угрозу.

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Размещение войск НАТО в Восточной Европе
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