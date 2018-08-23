В НАТО прибедняются насчет своих войск в Восточной Европе

Брюссель, , 01:11 — REGNUM НАТО не несет угрозы России, а все ее действия носят оборонительный характер, заявил представитель Североатлантического альянса Оана Лунгеску агентству Reuters.

Этим высказыванием Лунгеску прокомментировала заявлении президента России Владимира Путина о размещении войск НАТО в Восточной Европе, которое угрожает России.

«Действия НАТО — оборонительные, соразмерные и не противоречат международным договоренностям», — заявила она.

При этом Лунгеску заявила, что в Восточной Европе размещено всего четыре тысячи военнослужащих Альянса, в то время как Россия на своих границах размещает больше, что якобы несет угрозу для «Украины, Грузии и Молдавии».

Напомним, 22 августа президент России Владимир Путин на совместной конференции с президентом Финляндии заявил, что военная инфраструктура НАТО, в том числе и силы противоракетной обороны, приближается к границам России, и Москва вынуждена реагировать на угрозу.