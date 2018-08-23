Пушков: Война с Россией – плод фантазий украинского министра

Москва, , 01:19 — REGNUM Заявление украинского министра иностранных дел Павла Климкина о войне Украины с Россией похоже на бред и сделано ради красного словца, сообщил член Совфеда Алексей Пушков в Twitter.

Комментируя фразу украинского министра о том, что «мы находимся в состоянии войны с Российской Федерацией», Пушков заявил:

«Климкин опять ошибается: если бы Украина на деле находилась в состоянии войны с Россией, Климкина уже не было бы в Киеве. Раз он там сидит, значит — никакой войны нет, она существует лишь в его воспалённом воображении».

«Такой министр: чего только не выдаст ради острого словца», — добавил сенатор.

Напомним, «мантра» о войне Украины с Россией звучит из Киева регулярно. Некоторые украинские деятели при этом даже утверждают, что у Киева есть военное преимущество перед Москвой.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, очередное заявление на эту тему прозвучало 22 августа из уст Климкина, который сказал, что война России с Украиной — это реальность, которую пора признать.

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