Скандал накануне визита: Баку пригрозил задержать члена делегации Меркель

Баку, , 00:44 — REGNUM Накануне стартующего завтра, 23 августа, трехдневного визита канцлера Германии Ангелы Меркель в страны Закавказья между Баку и Берлином разгорелся дипломатический скандал. Министерство иностранных дел Азербайджана отказалось предоставить въездную визу члену официальной делегации, однопартийцу Меркель, депутату Бундестага Альберту Вайлеру, мотивируя это тем, что тот в свое время без разрешения Баку посетил Нагорный Карабах.

«Имя Вайлера включено в список нежелательных для Азербайджана лиц, поскольку он в 2014—2016 годах незаконно посетил оккупированные территории Азербайджана», — заявил пресс-секретарь МИД Азербайджана Хикмет Гаджиев.

Более того, немецкие газеты пишут, что Баку пригрозил даже задержать немецкого депутата, если он, тем не менее, приедет в Азербайджан.

«52-летний Вайлер не совершил никакого преступления, однако оказался в центре кризиса, по причине которого канцлер Меркель могла отменить визит в Азербайджан», — цитирует немецкую газету «Мангеймер Морген» «Радио Свободы».

Газеты пишут, что по этому вопросу правительство Германии на протяжении многих дней вело переговоры с послом Азербайджана, но безрезультатно. Наконец, вчера пресс-секретарь канцлера заявил, что Меркель, тем не менее, отправится в Азербайджан, но инцидент не останется без ответа.

«Ангела Меркель обязательно обратится к этому вопросу и подчеркнет, что подобная позиция не способствует диалогу вокруг нагорно-карабахского конфликта, — сказал пресс-секретарь правительства Германии Штеффен Зайберт и добавил: — С точки зрения федерального правительства эта позиция Азербайджана достойна сожаления».

Он также сообщил, что канцлер решила не отменять свой визит в Баку только после совещания с Вайлером. Сам немецкий депутат, оказавшийся в «черном списке» Азербайджана, рассказал агентству Reuters следующее: «Мы с канцлером обсудили и пришли к заключению, что не нужно отменять встречи, необходимо оставаться в открытом диалоге для обсуждения существующих разногласий. Но канцлер пообещала в Баку однозначно раскритиковать Ильхама Алиева за то, что мне не выдали въездную визу».

После этих заявлений немецкого депутата министерство иностранных дел Азербайджана заявило, что Баку настроен конструктивно и даже готов исключить Вайлера из «черного списка», если тот принесет извинения за неуважение территориальной целостности и суверенитета Азербайджана. Однако депутат Бундестага не только не выразил подобного желания, но и заявил: «Азербайджан ставит себя выше демократии».

«Закрытие дверей перед демократически избранным депутатом не имеет ничего общего с демократией, — сказал он газете Bild и добавил: — Я очень обеспокоен сложившейся в регионе ситуацией и хотел бы взять на себя роль посредника и содействовать установлению мира».

В свою очередь, Tagesspiegel отмечает, что и без этой проблемы Баку был бы самой сложной остановкой в ходе визита Меркель.

«Азербайджан в стратегическом и энергетическом плане является важным партнером, утверждают в правительстве Германии, однако правозащитники напоминают, что страной правит диктатор Ильхам Алиев, который унаследовал власть от своего отца в 2003 году», — пишет немецкое издание, цитируя слова азербайджанского журналиста Эмина Гусейнова о том, что «Азербайджан — единственная страна в мире, где президент назначил свою жену вице-президентом».

Касаясь предстоящего визита Меркель в Армению, Frankfurter Allgemeine Zeitung отмечает, что канцлер встретится с новоизбранным премьер-министром Армении Николом Пашиняном, который пришел к власти в мае, после продлившихся несколько недель протестов, и сейчас объявил о проведении в стране широкомасштабной борьбы с коррупцией и установлении верховенства закона».