Трамп призвал быть осторожными при выборе адвоката

Вашингтон, , 00:23 — REGNUM Свой совет насчет выбора адвоката опубликовал президент США Дональд Трамп в своем Twitter.

«Если кто-нибудь ищет хорошего адвоката, то я вам настоятельно рекомендую не пользоваться услугами Майкла Коэна», — заявил он.

При этом Трамп назвал показания Майкла Коэна, в которых экс-адвокат американского президента признал свою вину, выдумкой, сочиненной ради смягчения приговора.

Напомним, 21 августа экс-адвокат президента США Дональда Трампа Майкл Коэн решился на сотрудничество со следствием и признал себя виновным в обвинениях в подкупе двух женщин, которые ранее заявляли о своих интимных связях с Трампом, и в финансовых махинациях.

В тот же день жюри присяжных признало виновным экс-главу избирательного штаба Трампа Пола Манафорта по восьми пунктам обвинения.

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