Сутки в Сирии: Сдача оружия, гумпомощь и обстрелы со стороны зоны «Идлиб»

Москва, , 23:14 — REGNUM На юго-западе Сирии бывшими боевиками сданы сотни единиц стрелкового оружия, в то время как из зоны «Идлиб» продолжают обстреливать населенные пункты и позиции сирийской армии, сообщил 22 августа на брифинге начальник российского Центра по примирению сторон в Сирии Алексей Цыганков.

По его словам, на юго-западе Сирии правительственным войскам были сданы одна боевая машина пехоты, 489 единиц стрелкового оружия и полтонны различных боеприпасов.

В то же самое время незаконные вооруженные формирования, действующие в Идлибской зоне деэскалации, за день обстреляли пять районов провинции Латакия, населенный пункт в провинции Хама и два района города Алеппо.

Российский Центр за минувшие сутки провел в населенном пункте Кафат провинции Хама раздачу 650 продовольственных наборов общим весом 2,8 тонны, российские медики оказали врачебную помощь 125 жителям этого поселка.

Как сообщало ИА REGNUM, 21 августа в провинции Идлиб сирийские военные сбили три ударных беспилотника боевиков, пытавшихся приблизиться к их позициям.

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