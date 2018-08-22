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Сутки в Сирии: Сдача оружия, гумпомощь и обстрелы со стороны зоны «Идлиб»

Политика

Российский Центр по примирению в Сирии подвел итоги минувшего дня

Сутки в Сирии: Сдача оружия, гумпомощь и обстрелы со стороны зоны «Идлиб»
Иллюстрация: Минобороны России
Российская гуманитарная помощь жителям Сирии

Москва, 22 августа 2018, 23:14 — REGNUM  На юго-западе Сирии бывшими боевиками сданы сотни единиц стрелкового оружия, в то время как из зоны «Идлиб» продолжают обстреливать населенные пункты и позиции сирийской армии, сообщил 22 августа на брифинге начальник российского Центра по примирению сторон в Сирии Алексей Цыганков.

По его словам, на юго-западе Сирии правительственным войскам были сданы одна боевая машина пехоты, 489 единиц стрелкового оружия и полтонны различных боеприпасов.

В то же самое время незаконные вооруженные формирования, действующие в Идлибской зоне деэскалации, за день обстреляли пять районов провинции Латакия, населенный пункт в провинции Хама и два района города Алеппо.

Российский Центр за минувшие сутки провел в населенном пункте Кафат провинции Хама раздачу 650 продовольственных наборов общим весом 2,8 тонны, российские медики оказали врачебную помощь 125 жителям этого поселка.

Как сообщало ИА REGNUM, 21 августа в провинции Идлиб сирийские военные сбили три ударных беспилотника боевиков, пытавшихся приблизиться к их позициям.

Читайте ранее в этом сюжете: В провинции Идлиб сирийские военные сбили три беспилотника боевиков

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Война в Сирии
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