Среда, 22 Августа 2018 года
22:38:51 МСК

Переселенцы лишены права выбирать местную власть — Верховный суд Украины

Политика

Суд вынес важное решение

Киев, 22 августа 2018, 22:20 — REGNUM  В местных выборах на Украине могут участвовать только те жители населенных пунктов, которые имеют постоянную регистрацию, сообщили в пресс-службе Верховного суда Украины 22 августа.

Это означает, что переселенцам из Донбасса и Крыма запрещено выбирать местную власть на Украине.

«Если АТО была бы в западных областях — решилась бы власть лишить свой электорат голоса?» — интересуется политический эксперт Елена Дьяченко на своей странице в социальной сети Facebook.

Напомним, на Украине официально зарегистрировано свыше полутора миллионов переселенцев из Донбасса и Крыма. Как утверждает заместитель министра по вопросам «временно оккупированных территорий» и внутренне перемещенных лиц Украины Георгий Тука, они имеют право участвовать в президентских и парламентских выборах.

Читайте подробнее: Переселенцы из Крыма и Донбасса могут участвовать в выборах на Украине

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Политическая жизнь Украины
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить