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Неонацизм и футбол

Политика

Почему неонацизм и футбол часто упоминаются рядом? Какая между ними связь и почему именно футбол, а не кёрлинг?

Неонацизм и футбол
Александр Горбаруков © ИА REGNUM

Сергей Середенко, 22 августа 2018, 21:57 — REGNUM  

В апреле этого года МИД РФ представил в ООН доклад «Неонацизм — опасный вызов правам человека, демократии и верховенству права». А потом в России случился чемпионат мира по футболу. Связь между этими событиями прямая: она объясняет, почему данный текст стало возможно опубликовать только сейчас. Причина очевидна — чтобы не портить людям настроение. Потому что многие любят футбол. И чемпионат мира — не лучшее время говорить о связи футбола с нацизмом.

Однако чемпионат прошёл (великолепно), гости разъехались, эмоции поостыли. Теперь — можно.

Несколько слов о самом докладе. Его составители выбрали «страновой» подход, сосредоточившись на европейских странах, Канаде и США. Главная ценность доклада — информативность и широкий охват. Недостатки тоже есть. Один из них — большой разброс по субъектам диагностики неонацизма; МИД РФ ссылается на оценки органов разведки, контрразведки, полиции, прокуратуры, безымянных экспертов и правозащитников, а также НПО. Видно, что единого подхода к диагностике неонацизма нет, как нет и общепринятого определения неонацизма.

К числу недостатков следует отнести также отсутствие внятной шкалы оценок уровня угрозы неонацизма, а также качественных оценок, в частности, режимов стран Прибалтики и Украины.

Из 31 страны, привлекшей внимание составителей доклада, связь нацистов с футбольными фанатами установлена в девяти. Это очень высокий показатель, потому что в каких-то странах нет нацистов, а в каких-то — отмороженных футбольных фанатов. Есть и курьёзы: так, например, в отношении Великобритании, футбольные фанаты которой заслуженно известны своей особой агрессивностью, упоминаются исключительно… польские футбольные фанаты: «Молодежное крыло» этой организации (NationalAction, основана в 2013 г., деятельность на территории страны запрещена с декабря 2016 г. — авт.) в период 2015—2017 гг. отметилось рядом демонстраций в Ливерпуле (численностью до 100 человек), в которых, по некоторым данным, принимали участие представители других ультраправых группировок («Лига английской обороны», «Британия превыше всего»), а также польские футбольные фанаты».

Так как оставшихся примеров всего восемь, то лучше всего обратиться к цитатам из доклада. В какой стране происходит дело, видно из контекста.

«Локомотивом» процесса является «Австрийское движение идентичности» (Identitäre Bewegung Österreich, IBÖ), представленное в большинстве федеральных земель Австрии. Движение, объединившее различные группы скинхедов, футбольных ультрас, хулиганов, относится экспертами к неонацистскому крылу».

«После терактов с многочисленными жертвами в Бельгии в марте 2016 г. наблюдается всплеск активности различного рода экстремистских группировок. (…) Мирная демонстрация в Брюсселе в память о жертвах терактов была прервана из-за вмешательства 450 неонацистов и футбольных хулиганов».

«Демонстрация свастики регулярно фиксируется на болгарских стадионах во время футбольных матчей между местными клубами, фанаты которых (в основном подростки и молодежь, называющая себя «ультрас») не скрывают свою принадлежность к неонацистским движениям. По мнению местных правозащитников, руководство футбольных клубов не уделяет должного внимания поведению фанатов, по сути, попустительствуя подобным эксцессам. Ярчайшими представителями ультраправых фанатских организаций являются фан-клуб «Берое» г. Стара Загора и Объединение болгарских футбольных приверженцев».

ФРГ: «С праворадикальной средой тесно соприкасаются группировки футбольных фанатов. Во время матчей ими нередко выкрикиваются речовки и демонстрируются транспаранты откровенно правоэкстремистского характера либо содержащие соответствующий подтекст. Один из наиболее скандальных инцидентов за последнее время произошел во время матча национальных сборных Чехии и Германии в Праге 1 сентября 2017 г., когда отдельные немецкие «болельщики» распевали гимны правоэкстремистского содержания и выкрикивали «Зиг хайль».

«Белая гордость» (до 2005 г. — «Ультра белая гордость»). Правоэкстремистская и неонацистская группа, созданная в 1994 г. болельщиками датского футбольного клуба «AGF» (г. Орхус). Члены группы замечены в нападениях на футбольных болельщиков датских футбольных клубов, иммигрантов и представителей левоцентристских партий. С 2013 г. активность группы идёт на спад в связи с заключением всё большего числа членов в тюрьму за насильственные действия».

«В итальянском обществе также не изжиты присущие крайне правой идеологии элементы антисемитизма. В октябре 2017 г. болельщики футбольной команды «Лацио» разбросали по стадиону изображения жертвы нацистского режима Анны Франк в желто-оранжевой форме футбольного клуба «Рома».

"В Испании фиксируются не только проявления ксенофобии, расовой, религиозной и другой нетерпимости на бытовом уровне, но и рост активности организаций, пропагандирующих различные формы неонацизма. Их деятельность уже вышла за характерные для прежних лет рамки футбольных фанатских организаций, приобретает более выраженный политический характер, в том числе в виде уличных манифестаций и актов вандализма».

«28 марта 2015 г. на протяжении отборочного матча чемпионата Европы по футболу Хорватия — Норвегия в Загребе местные «болельщики» скандировали усташские лозунги, что впоследствии вылилось в дисциплинарное взыскание Хорватскому футбольному союзу со стороны УЕФА. Наиболее вызывающим проявлением неонацизма в 2015 г. стала появившаяся 12 июня на газоне стадиона в Сплите перед отборочным матчем чемпионата Европы по футболу Хорватия — Италия фашистская свастика. 23 марта 2016 г. в самом начале товарищеского футбольного матча Хорватия — Израиль в Осиеке целый стадион скандировал усташские лозунги».

Возникает совершенно естественный вопрос: а почему именно футбол? Почему фраза «волейбольные болельщики разгромили пивной бар» представляется… надуманной?

По всей видимости, дело в самой игре. Чем же футбол так отличается от других игр?

Начнем с очевидного. Есть такая антивеганская присказка: «Я не для того карабкался на вершину пищевой цепочки, чтобы отказываться от свиной отбивной». Перефразируя: «Человечество не для того тысячелетиями развивало руки, чтобы играть… ногами». Действительно, в футбол играют ногами. Отсюда и название. Руками же, наоборот, мяч трогать запрещено.

Итоговый счет игры 0: 0 для футбола — нормальное дело.

В большинстве игр неудачный пас — катастрофа. Для футбола — норма.

Понятие «автогол» характерно только для футбола.

Непонятно, чем обосновано ограничение на количество замен игроков.

В огромном поле — один судья. Фраза «Судья не заметил…» типична для футбольного комментария.

Главная же особенность футбола — совершенно непропорциональная роль судейства и совершенно непропорциональные наказания. Прежде всего, следует отметить, что в футболе отчего-то не работает пенитенциарный принцип «не два за одно», т. е. за нарушение правил часто даётся и жёлтая (красная) карточка, и назначается штрафной удар. В результате очень часто итог игры оказывается зависящим от одного-единственного нарушения правил. От одного-единственного решения судьи.

Данная особенность, отмеченная как главная, порождает то, что в юриспруденции называют «обоснованными сомнениями» в итоге матча. 80 000 человек расходятся со стадиона с одной мыслью — был офсайд или не было офсайда? Выражение «судью на мыло!» родом из футбола. Как результат, в большинстве матчей, особенно закончившихся с минимальным перевесом, болельщики проигравшей стороны не признают итогов матча. Феномен, характерный только для футбола.

Указанные выше особенности, как то определённая хаотичность происходящего на поле, высокая случайность результата и обусловленная правилами заведомая несправедливость судейства позволяют определить футбол как игру несправедливую и иррациональную. Именно иррациональность футбола определяет его высокую эмоциональность, а непризнанный результат взывает у болельщиков проигравшей стороны к чувству справедливости. Отсюда драки и организованность клубных фанатов.

Здесь следует добавить еще, что футбол — жестокая игра. Во всех единоборствах удары головой — запрещены. В футболе же столкновение головами в борьбе за верхний мяч считается «рабочим моментом». Об ударах по ногам, видимо, нет смысла напоминать — они случаются в каждой игре.

При этом характерно, что организованные ультрас, как правило, не преследуют коммерческих (назовём это так) целей. Банды 90-х, «братва», состояли не из футбольных фанатов. Организации футбольных фанатов — «идейные», что делает их чувствительными к политическим манипуляциям.

Но почему футбольные фанаты чувствительны именно к (ультра)правым, а не к левым идеям? Ответ на этот вопрос можно оставить политологам, но в качестве версии можно предложить фразу, неоднократно звучавшую из уст болельщиков из самых разных стран во время последнего ЧМ: «Футбол — наша религия». Если понимать её буквально, а для этого есть определённые основания, то любой политолог скажет, что религия — «тема» правых, а не левых. К ультраправым же фанатов притягивают их собственные «поиски правды», а ультраправые характерны тем, что предлагают для решения даже самых сложных социальных проблем самые простые решения.

То, что надо.

При этом показательна очевидная вторичность футбольных фанатов по отношению к неонацистам. Случаев, когда лидер фанатского клуба выбивается в лидеры неонацистской партии или организации, практически не зафиксировано. Так что очевидного знака равенства между футболом и неонацизмом ставить, видимо, не следует.

Нельзя сказать, что футбольные функционеры игнорируют процесс сращивания футбольных фанатов с неонацистами. В частности, UEFA запустил программу NotoRacizm, но это, как представляется, борьба со следствием, а не с причиной. Причины в самой игре. Опробованную впервые на российском ЧМ технику видеоповторов можно только приветствовать, но на кону футбол такой, какой он есть. Несправедливый. Эмоциональный. Любимый сотнями миллионов, если не миллиардами. Религия.

regnum author Сергей Середенко
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Футбол
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