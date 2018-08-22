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Глава МИД Украины не в восторге от разрыва сообщения с Россией

Политика

По мнению министра, не все граждане Украины, едущие в Россию, хорошо к ней относятся

Глава МИД Украины не в восторге от разрыва сообщения с Россией
Иван Шилов © ИА REGNUM
Шлагбаум

Киев, 22 августа 2018, 21:35 — REGNUM  Министр иностранных дел Павел Климкин уверен, что украинской власти следует бороться непосредственно против России, а не только против своих граждан. Чиновник заявил об этом 22 августа на встрече с журналистами.

Комментируя инициативу министра инфраструктуры Владимира Омеляна об отмене пассажирского сообщения с Россией, Климкин заявил:

«Мы, конечно, должны говорить о том, каким образом ограничить любое влияние агрессора, но это не должно быть в контексте внутриполитическом, это должно быть в контексте борьбы против России», — считает чиновник.

Напомним, за год количество граждан Украины, выезжавших в Россию, возросло более чем на 13%.

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Отметим, что супруга министра-«патриота» Владимира Омеляна свободно торгует одеждой своего бренда в России.

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Политическая жизнь Украины
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