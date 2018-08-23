Регионы оставили без выбора, в эпицентре скандала — Забайкалье

Чита, , 09:00 — REGNUM Фонд «Либеральная миссия» экономиста Евгения Ясина опубликовал доклад «Итоги регистрации кандидатов и партийных списков на российских выборах 2018 года». Как отмечается в документе, «число выдвинутых [партийных] списков на регион оказалось самым низким за период с 2012 года». Для кандидатов серьёзным препятствием стал фильтр в виде подписей избирателей, для кандидатов в губернаторы — муниципальный фильтр, подчёркивают авторы доклада.

«При этом обращает на себя внимание недопуск на выборы (как через отказы в регистрации, так и через снятие по решению суда) целого ряда списков и кандидатов, явно имевших серьёзные шансы на успех», говорится в документе. Среди прочих подробно расписывается ситуация с выборами в Законодательное собрание Забайкальского края, где самовыдвиженцам угрожали из аппарата губернатора, а партийные списки со скандалами снимали с выборов. Авторы обращают внимание на отказ в заверении списка «Партии Дела» и приводят особое мнение члена крайизбиркома Е. Л. Былковой, в котором она обосновывает, «что ни одно из вышеприведённых [избирательной комиссией] оснований, а также их совокупность не могут служить основаниями для отказа в заверении краевого списка кандидатов».

«Забайкалье — регион очень сложный, с огромным количеством застарелых социальных проблем, — говорит в комментарии ИА REGNUM один из авторов доклада, политолог Александр Кынев. — Особенность его и в том, что там никогда не было особо популярных руководителей — главы региона побеждали в основном благодаря внутриэлитной поддержке, а не избирателей. Традиционно протестное голосование здесь шло за ЛДПР, однако на этих выборах между ней и «Единой Россией» сложился альянс. Другой вариант — КПРФ — очень возрастная, ведёт кампанию традиционно, ресурсов в регионе у неё нет».

При таких условиях появление новых игроков устроило бы многих избирателей, отмечает Кынев. В списке «Партии Дела» не было политиков (так, его возглавлял гендиректор Читинского керамического завода «МИР» Виталий Гнатышен), но главное, что у неё было — активная кампания, «намного активнее, чем крайне инертная и скучная кампания партии власти», указывает политолог. «Я думаю, что это стало главной причиной отказа в заверении. Кстати, само решение об отказе — отдельная песня: такое ощущение, будто основания наскребали с миру по нитке», — резюмирует Кынев.

Как отмечает президент Центра социальных и политических исследований «Аспект» Георгий Фёдоров, такое ограничение демократических процедур приведёт лишь к эскалации социального конфликта. Напомним, что «Партия Дела» собрала более 29 000 подписей (около 4% избирателей всего Забайкалья) за своё восстановление. «Если посмотреть по социологическим исследованиям, «Партия Дела» могла бы занять сильную позицию на выборах, учитывая эту поддержку. Видимо, власти чувствуют себя не так уверенно и используют самые грубые методы по нейтрализации сильных конкурентов. А учитывая удалённость от Москвы, местные чиновники решили, что они могут убрать оппонента такими брутальными методами», — считает Фёдоров.

Трудно понять рациональные причины, по которой «Партию Дела» упорно не пускают на выборы, говорит политолог Андрей Колядин.

«Да, Константин Бабкин очень возражал против вступления России в ВТО, но ведь последующие события показали, что он был прав. Если на «Партию Дела» хмурятся поэтому, то это странно, — размышляет он. — Если же речь идёт о том, что партия чересчур отстаивает русскую национальную идею, то тем более. Это вполне конструктивная партия, имеющая, я считаю, полное право на существование, в отличие от некоторых парламентских, которые вообще непонятно чем занимаются. «Партия Дела» пытается вести борьбу за избирателя и власть по всем правилам. И, если честно, мне кажется, что в ближайшее время она останется единственной политической силой, которая это делает».