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Если победит гречка, выборы могут стать последними — экс-президент Украины

Политика

Кравчук отметил, что к нему подходят люди и говорят, что Украина не готова быть независимой

Если победит гречка, выборы могут стать последними — экс-президент Украины
Маттиас Стом. Чечевица. XVII

Киев, 22 августа 2018, 20:50 — REGNUM  Если граждане Украины в очередной раз променяют свои голоса на гречку, парламентские и президентские выборы, которые пройдут в 2019 году, могут стать для страны последними, заявил бывший президент Украины Леонид Кравчук 21 августа в интервью изданию «Главком».

Экс-президент отметил, что в отличие от стран Запада, жители Украины не умеют выбирать правильных политиков.

Напомним, заместитель министра по вопросам «временно оккупированных территорий и внутренне перемщённых лиц» Украины Георгий Тука считает вероятными бунты в нескольких областях Украины, которые не признают победителя.

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Парламентские и президентские выборы на Украине — 2019
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