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Во Львове на празднование Дня независимости детей собирают по разнарядке

Политика

Местом сбора школьников символично станет проспект Свободы

Во Львове на празднование Дня независимости детей собирают по разнарядке
Иван Шилов © ИА REGNUM
Подростковая массовка четыре года назад

Львов, Украина, 22 августа 2018, 20:13 — REGNUM  Директор департамента образования Львовской областной государственной администрации издал распоряжение о сборе детской массовки на день независимости Украины. Документ опубликовал политолог Олег Хавич 22 августа на своей странице в социальной сети Facebook.

Согласно распоряжению, руководители образовательных учреждений должны предоставить от каждого района города по 50 детей 11−12 лет для обеспечения массовки на праздничных мероприятиях.

Напомним, 24 августа на Украине отпразднуют День независимости, хотя, по мнению многих экспертов, нельзя с уверенностью говорить об Украине, как о независимом государстве.

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