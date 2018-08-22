В Верховной Раде прогнозируют отставку Гройсмана после повышения цен на газ

Киев, , 19:46 — REGNUM Премьер-министр Украины Владимир Гройсман примет решение о поднятии цен на газ для населения, после чего подаст в отставку. Такой прогноз 22 августа в эфире телеканала NewsONE сделал депутат от фракции «Оппозиционный блок» Василий Нимченко.

«В связи с тем, что поднимаются тарифы на газ, будет пиар ход Гройсмана: «Я против этого, я ухожу». Вы это исключаете? Вот и все. И где вы его увидите? Это 100% реальный сценарий», — сказал Нимченко.

Он также не исключает, что правительство Гройсмана договорится с МВФ о частичном повышении цен на газ.

«Если сейчас поднимутся тарифы на газ, это уже не риск, он уже стоит перед фактом. Он обещал нас научить управлять страной. Он уже почти что «научил», — добавил Нимченко.

В то же время эксперт в сфере энергетики Юрий Корольчук также считает, что правительство Украины поднимет цены на газ по требованию Международного валютного фонда.

«Для МВФ сейчас важно повысить цены на газ для населения с 7 до 12 тыс грн (до 433 долл.). Это на 5 тыс грн (на 180 долл.) за 1 тыс куб.м. газа. Это дает возможность направить в бюджет дополнительно 80 млрд грн (2,888 млрд долл). Эти средства позволят вырасти ВВП Украины до уровня немного меньше 4%, а это дает возможность нашим кредиторам получить дополнительный доход. Его называют доход имени Натальи Яресько, которая провела реструктуризацию долгов Украины. Именно за это идет борьба. Переубедить МВФ, что у нас сегодня сложная ситуация, что нам не надо повышать цену на газ, не удастся. Правительству придется принимать это сложное решение или разрывать отношения», — пояснил Корольчук.

Напомним, международный валютный фонд требует от Украины резко повысить тарифы на газ для населения. Это является условием для предоставления Киеву очередного кредита. В 2014 году правительство Украины резко (в 10 раз) подняло тарифы на газ для населения и промышленности.

По состоянию на август 2018 года цена на газ для населения Украины составляет 6958 грн (249 долл) за 1000 куб. м (6,958 грн или 0,24 долл за 1 куб.м. газа). С 1.08.2010 по 30.04.2014 на Украине цены на газ были от 0,7254 грн. (0,025 долл) за 1 м.куб. По данным Минэкономразвития Украины, средняя таможенная стоимость природного газа в марте 2018 года составила 275 долл. за 1 тыс. куб. м.

Как сообщалось, по состоянию на 30 июня государственный и гарантированный государством долг Украины составлял 1,998 трлн гривен или 76,29 млрд долларов. В 2018 году Украина должна выплатить 328 млрд гривен (11,841 млрд долл) по своим долгам, в 2019 году — 11,732 млрд долл, в 2020-м — 9,605 млрд долл. В госбюджете-2018 на обслуживание государственного долга предусмотрено 130,2 млрд грн (4,7 млрд долл).