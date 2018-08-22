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Глава МИД Украины призвал понять реальность и состояние войны с Россией

Политика

В реальности Павла Климкина, которую он попросил понять, существует состояние войны с Российской Федерацией

Глава МИД Украины призвал понять реальность и состояние войны с Россией
Александр Горбаруков © ИА REGNUM
Климкин

Киев, 22 августа 2018, 19:43 — REGNUM  Министр иностранных дел Украины Павел Климкин призвал понять реальность, сообщил изумленной публике о состоянии войны с Россией и рассказал о миллионах украинцев, ездящих в Россию на заработки. Об этом 22 августа сообщает УНИАН.

«Мы должны вообще понять реальность, и эта реальность заключается в том, что мы находимся в состоянии войны с Российской Федерацией», — цитирует УНИАН слова Павла Климкина.

В реальности Павла Климкина война с Россией мирно уживается с миллионами украинцев, постоянно ездящих в РФ на работу. По мнению главы МИД Украины, это обусловлено не недостатком их патриотизма, а желанием заработать и увидеть родственников.

Кроме того, реальность Павла Климкина не предусматривает прямого ответа на вопрос о целесообразности полного прекращения пассажирского сообщения с жестоким врагом.

«Мы должны понять, каким образом контролировать: кто ездит и как ездит», — уклончиво ответил министр иностранных дел Украины, пояснив эту позицию своей сдержанностью.

Как сообщало ИА REGNUM, на Украине активно обсуждают предложение министра инфраструктуры Владимира Омеляна прекратить пассажирское железнодорожное сообщение с Россией.

Напомним, с октября 2015 года по инициативе Киева между Украиной и РФ полностью прекращено авиасообщение.

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