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Укрепляются контакты лидера КНДР с новым руководством Кубы

Политика

В Гаване с визитом побывал спецпредставитель Ким Чен Ына

Пхеньян, 22 августа 2018, 19:22 — REGNUM  Как сообщает 22 августа Синьхуа со ссылкой на кубинские СМИ, спецпредставитель Верховного лидера КНДР, член Политбюро ЦК Трудовой партии Кореи (ТПК) Цой Лен Хай совершил визит на Кубу, встретившись в Гаване с председателем Государственного совета и Совета министров Кубы Мигелем Диас-Канелем.

В ходе переговоров обе стороны, обменявшись мнениями по международным вопросам, которые затрагивают общие интересы, выразили глубокое удовлетворение уровнем и динамикой развития отношений между народами, партиями и правительствами двух стран.

Цой Лен Хай передал от Ким Чен Ына два письма — Мигелю Диас-Канелю и первому секретарю ЦК Компартии Кубы Раулю Кастро. О содержании посланий не сообщается.

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Северная Корея: внутренняя и внешняя политика
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