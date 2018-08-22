Среда, 22 Августа 2018 года
19:31:27 МСК

От мёртвого осла уши. Посольство России ответило на мечты Эстонии и Латвии

Политика

Прибалтийским «жертвам оккупации» порекомендовали обсудить их фантазии о компенсации с Остапом Бендером

Москва, 22 августа 2018, 19:11 — REGNUM  Посольство России в Латвии посоветовало властям этой державы и их эстонским коллегам почитать книгу Ильфа и Петрова «Двенадцать стульев», так как на ее страницах есть ответ на фантазии Риги и Таллина о получении от Москвы финансовых компенсаций за «советскую оккупацию».

«От мертвого осла уши. Получишь у Пушкина», — процитировало 22 августа российское посольство одного из героев этой книги на своей странице в Facebook.

Литературными выражениями посольство РФ отреагировало на заявление министров юстиции Эстонии и Латвии Урмаса Рейнсалу и Дзинтарса Разначса о планах взыскать с России компенсацию за «советскую оккупацию».

«Видимо, пришло время объяснить своим жителям, что грядущие сокращения финансирования от ЕС — это не главная причина деградации социально-экономических реалий. Как раз подойдет тема о «советском ущербе», — отмечено в сообщении российского посольства по данному вопросу.

Как сообщало ИА REGNUM, присоединение трех стран Прибалтики к СССР, произошедшее в 1940 году, полностью соответствовало всем нормам международного права середины ХХ века.

Читайте ранее в этом сюжете: Цены на электроэнергию в Прибалтике побили семилетний рекорд

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Антироссийская пропаганда
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить