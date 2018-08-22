В Литве «запланировали управление Россией» «без Путина»

Вильнюс, , 18:33 — REGNUM В Вильнюсе сегодня, 22 августа, прошла международная конференция, названная именем экс-президента Литвы Валдаса Адамкуса, на которой делегаты, среди которых политики, политологи, общественные деятели как восточной Европы, так и западной Европы обсуждали взаимоотношения с Россией без президента РФ Владимира Путина, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Основная часть конференции была публичной и в том числе транслировалась в интернете, однако главная панель — о России «без Владимира Путина» — была закрытой. В открытой части делегаты, среди которых в том числе были представитель комитета по иностранным делам парламента Германии, бывший член правительства Кристиан Шмит, член комитета по иностранным делам Европарламента Элмар Брок, бывший посол США при НАТО Курт Уолкер и другие, рассуждали в основном о важности интеграции постсоветских государств в европейское сообщество и НАТО.

Закрытая часть панели, где делегаты рассуждали о «России без Путина» не предполагала участие СМИ и цитирование докладчиков. Однако о повестке ещё заранее до мероприятия заявил местный литовский политик, консерватор, член парламентской фракции партии «Союз Отечества» — Христианские демократы Литвы, экс-посол Литвы в США, а в данный момент кандидат на пост президента Литвы Жигимантас Павилёнис.

Именно он заявил о принятии некоего «документа», в котором будут «начертаны перспективы России без Путина» (цитата анонса мероприятия, который опубликован на официальной странице парламента Литвы).

Россию на мероприятии «представлял» член «Открытой России», «которого неоднократно пытались отравить» (так в тексте анонса конференции), Владимир Кара-Мурза.

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