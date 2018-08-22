Среда, 22 Августа 2018 года
19:33:13 МСК

Китайское руководство уделяет повышенное внимание идеологической работе

Политика

В Пекине прошла конференция пропагандистского актива КНР

Пекин, 22 августа 2018, 18:30 — REGNUM  В Пекине прошла Китайская национальная конференция по пропагандистской и идеологической работе; выступив на форуме, председатель КНР Си Цзиньпин потребовал от собравшегося идеологического актива активизировать соответствующую работу с учетом современных обстоятельств внешней и внутриполитической обстановки, сообщает 22 августа Синьхуа.

В центр выступления китайского лидера, занимающего также посты Генерального секретаря ЦК КПК и Председателя Центрального военного совета (ЦВС) КНР, был поставлен вопрос об объединении людей, проживающих в стране, общими идеалами, убеждениями, ценностями и морально-нравственными установками.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Политика Китая
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить