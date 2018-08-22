Китайское руководство уделяет повышенное внимание идеологической работе

Пекин, , 18:30 — REGNUM В Пекине прошла Китайская национальная конференция по пропагандистской и идеологической работе; выступив на форуме, председатель КНР Си Цзиньпин потребовал от собравшегося идеологического актива активизировать соответствующую работу с учетом современных обстоятельств внешней и внутриполитической обстановки, сообщает 22 августа Синьхуа.

В центр выступления китайского лидера, занимающего также посты Генерального секретаря ЦК КПК и Председателя Центрального военного совета (ЦВС) КНР, был поставлен вопрос об объединении людей, проживающих в стране, общими идеалами, убеждениями, ценностями и морально-нравственными установками.