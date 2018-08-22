Армия России в Сирии: 39 тыс. боевых вылетов и 31 образец нового вооружения

Москва, , 18:16 — REGNUM С 30 сентября 2015 года российские Вооруженные силы в Сирии с высокой эффективностью испытали 31 образец нового вооружения, а также совершили 39 тыс. боевых вылетов, сообщает 22 августа российское военное ведомство.

В опубликованном 22 августа видеоролике Минобороны РФ подводит итоги военной операции на территории Сирийской Арабской республики.

За время участия ВС РФ против террористических группировок и незаконных вооруженных формирований были испытаны в боевых условиях образцы высокоточного оружия, крылатые ракеты воздушного и морского базирования, новые авиационные системы наведения и навигации, системы ПВО, связи и радиоэлектронной борьбы.

Кроме того, многие российские вооружения и техника в результате применения в сирийской военной операции стали пользоваться повышенным спросом на мировом рынке.

Летчиками Воздушно-космических сил выполнено «39 тыс. боевых вылетов, в том числе более 20 тыс. в ночное время». Ежесуточная интенсивность применения российской авиации в некоторые периоды была доведена до трех-четырех вылетов на каждый самолет.

«Максимальное количество — 139 самолетовылетов за сутки выполнено 20 ноября 2015 года», — указывает Минобороны РФ.

Как сообщало ИА REGNUM, в результате участия ВС России в борьбе с террористическими группировками и незаконными вооруженными формированиями под контроль законного правительства Сирии на данный момент перешло 96% территории страны.

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