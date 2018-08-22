Возвращение Кочаряна в политику Пашинян назвал «невозможным сценарием»

Ереван, , 18:14 — REGNUM Вы говорите о невозможных сценариях. Так, премьер-министр Никол Пашинян ответил сегодня, 22 августа, на вопрос о том, не беспокоится ли он в связи с заявлением экс-президента Армении Роберта Кочаряна о своем возвращении в политику.

«Вы говорите о сценариях, которых просто не может быть. Почему вы у меня спрашиваете? Выйдите на улицу и спросите у людей. Увидите, как они смогут вернуться. Не я принимаю решения в этой связи, люди принимают решения в этой связи. Думаю, вы должны задать этот вопрос людям. Хотя я не думаю, что то, что вы услышите, стоит давать в эфир», — сказал премьер-министр Армении в беседе с журналистами после открытия армяно-китайской школы в Ереване.

По его словам, риска так называемой контрреволюции вообще не существует.

«Мы говорим, что не нужно ставить людей в ситуацию, когда мы снова должны будем совершить революцию или ее следующий этап. Вот это мы предлагаем, я предлагаю это от имени площади Республики, и я думаю, что вы все констатировали, что прошел самый массовый митинг в истории Третьей республики, который был еще большим, чем самый массовый митинг во время бархатной революции. Мы просто говорим: не надо политическими интригами пытаться ставить под сомнение сегодняшние реалии. Не я — власть, власть — народ, и я не хочу, чтобы народу приходилось снова доказывать, кто является властью в стране», — заявил Никол Пашинян.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в своем последнем интервью второй президент Армении Роберт Кочарян заявил о своем возвращении в политику. Он также высказал мнение, что его попытаются объявить центром контрреволюции.

В рамках уголовного дела о кровавых поствыборных событиях 1−2 марта 2008 года, когда в столкновениях между демонстрантами и силовиками погибли 10 человек, Роберту Кочаряну предъявлено обвинение в свержении конституционного строя. 27 июля суд избрал в отношении него в качестве меры пресечения арест сроком на два месяца.

13 августа Апелляционный суд отменил решение первой инстанции и освободил Кочаряна из-под ареста. По словам его адвокатов, суд положил в основу своего решения право второго президента на неприкосновенность. Генпрокуратура уже подала кассационную жалобу на это решение. По мнению главы Специальной следственной службы, Кочарян должен находиться под арестом, чтобы не препятствовать следствию.

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