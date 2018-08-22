В Казахстане назначен новый мэр Павлодара

Павлодар, Казахстан, , 17:59 — REGNUM Акимом (мэром) Павлодара назначен бывший глава Степногорска Акмолинской области Анур Кумпекеев, сообщили 22 августа в пресс-службе акимата (администрации) Павлодара.

Глава Павлодарской области Булат Бакауов поручил новому мэру эффективно и своевременно выполнять поручения глав государства по повышению социально-экономического благосостояния жителей города.

Ануар Каиргельдыевич Кумпекеев родился в 1984 году. В 2005 году окончил Московский государственный университет им. Ломоносова по специальности бакалавр экономики. Через два года получил степень магистра по той же специальности.

Кумпекеев работал на государственной службе в разных должностях с 2005 года.

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