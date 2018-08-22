Ереван считает «беспрецедентным» производство «АК-12» и «АК-15» в Армении

Ереван, , 17:53 — REGNUM Производство новых образцов автоматов Калашникова «АК-12» и «АК-15» в Аремнии беспрецедентное решение. Об этом заявил пресс-секретарь министерства обороны Армении Арцрун Ованнисян, комментирую подписанный договор между армянской компанией Royalsys Engineering ltd. и российским концерном «Калашников», согласно которому в Армении будет основано производство новых образцов автоматов Калашникова «АК-12» и «АК-15».

"Естественно, любое основанное в Армении предприятие для нас важно, а если учесть, что в данном случае речь идет о последних образцах оружия концерна «Калашников», это, конечно, беспрецедентно и очень важно для нас. Примите во внимание также то обстоятельство, что, по сути, впервые в Армении частная армянская компания и российская государственная организация с некоторым долевым участием частного капитала заключают подобное соглашение», — сказал Ованнисян в эфире «Радио Азатутюн».

Как сообщалось ранее, делегация во главе с министром обороны Армении Давидом Тонояном 21 августа в Москве приняла участие в международной военно-технической выставке «Армия-2018» и форуме «Неделя национальной безопасности».

Глава оборонного ведомства Армении провел ряд встреч с руководителями ключевых компаний российского военно-промышленного комплекса.

«В прошлом в Армении подобного не было. Это результат обсуждений, продлившихся несколько недель. На самом деле, мы весьма заинтересованы в плане производства вместе с предприятиями российской военной промышленности и оборонительного, и наступательного оружия, и в особенности транспортных средств, в направлении чего мы работаем. Министр обороны, по сути, сегодня провел встречи с крупнейшими российскими военно-промышленными гигантами, со всеми есть сотрудничество, мы заинтересованы в этих направлениях, и мы, естественно, над этим активно работаем», — сказал пресс-секретарь Минобороны Армении.

Как пояснил военный обозреватель ИА REGNUM Леонид Нерсисян, появление производства современного стрелкового оружия позволит эффективно перевооружить вооруженные силы Армении.

«Создание производства такого современного стрелкового оружия, как автоматы Ак-12 и Ак-15 в Армении позволит как создать высококвалифицированные рабочие места в стране, так и эффективно и достаточно дёшево перевооружить вооруженные силы».

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