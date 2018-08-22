В Сирии свыше 60 тыс. российских военных получили боевой опыт

Москва, , 17:53 — REGNUM За время участия ВС РФ в военной операции на территории Сирии боевой опыт получили свыше 60 тыс. солдат и офицеров российских Вооруженных сил, сообщает 22 августа Министерство обороны России.

В видеоролике с итогами сирийской операции, опубликованном в сети, российское военное ведомство уточняет, что в составе российской группировки, осуществлявшей боевые действия против террористов, улучшили свои умения и навыки 434 генерала, почти 26 тыс. офицеров, среди которых все командующие военных округов вместе со своими штабами, командующие общевойсковых армий и армий Военно-воздушных сил и Противовоздушной обороны, все командиры дивизий и подавляющее большинство (95%) командиров полков и бригад.

Кроме того, бесценный опыт получили от 91 до 97% экипажей армейской и военно-транспортной авиации, 4349 ракетчиков и артиллеристов, 60% экипажей из состава дальней и стратегической авиации.

Как сообщало ИА REGNUM, Вооруженные силы России по официальной просьбе законного правительства Сирии с 30 сентября 2015 года проводят военную операцию против террористических группировок и незаконных вооруженных формирований. В результате на данный момент под контролем правительства САР находится 96% территории страны.

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