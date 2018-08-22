В Калужской области стартовал проект «Восславим флаг российский»

Калуга, , 15:38 — REGNUM В Калуге, 22 августа состоялся брифинг представителей региональных общественных организаций, в ходе которого был представлен новый общественный проект «Восславим флаг российский».

Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства Калужской области, в мероприятии приняли участие председатель калужского областного отделения всероссийской общественной организации ветеранов «Боевое братство» Александр Погудин, председатель калужского отделения Российского союза ветеранов Алексей Гунько, председатель общественной организации «Местная дагестанская национально-культурная ассоциация» г. Калуги Султан Шахбазов, представители диаспор и национальных автономий.

Отмечалось, что проект «Восславим флаг российский», инициированный общественными организациями, впервые проводится на территории Российской Федерации. Его цель — всеобщая популяризация российского флага. По замыслу организаторов проект должен способствовать укреплению единства российской нации. Авторы проекта выразили надежду, что в перспективе он станет всероссийским.

По словам Александра Погудина, в рамках реализации проекта все общероссийские праздники, значимые мероприятия и важные события должны отмечаться, в том числе и вывешиванием российского флага «не только на государственных и муниципальных учреждениях, но и на частных домах, на многоквартирных домах, на зданиях предприятий и организаций. Разумеется, речь здесь не идет о магазинах, на которых это делать неуместно».

«Мы должны приблизить государственную символику России к конкретному человеку, семье, коллективам предприятий», — подчеркнул он.

Комментируя стартовавший проект, министр внутренней политики и массовых коммуникаций Калужской области Олег Калугин, акцентировал внимание на том, что «региональная власть всегда поддерживает патриотические инициативы, особенно если они исходят от граждан».

Калужский министр особо отметил, что «данный проект должен сближать людей, должен способствовать укреплению единства российской нации».

«Безусловно, мы одобряем общественный проект «Восславим флаг российский». При необходимости готовы оказать информационную и организационную поддержку. Отрадно, что данная инициатива идет от самих граждан, что к ней присоединяется все больше и больше общественных организаций, причем совершенно разных. Большое значение имеет и то, что в проекте участвуют национальные автономии и диаспоры. Это дополнительное свидетельство того, что многонациональный народ России един. Несомненно, проект «Восславим флаг российский» будет способствовать дальнейшему укреплению единства российской нации», — резюмировал Олег Калугин.

В ходе брифинга свою поддержку проекта выразили общественная организация «Местная дагестанская национально-культурная ассоциация» г. Калуги, калужская региональная общероссийская общественная организация «Союза армян России», Калужская региональная азербайджанская национально-культурная автономия, калужское региональное отделение Всероссийской общественной организации ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных сил и правоохранительных органов, калужское региональное отделение Союза журналистов России.