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В Донбассе будет введён особый контроль за режимом перемирия

Политика

Очередной режим прекращения огня в Донбассе вступает в силу с 29 августа

В Донбассе будет введён особый контроль за режимом перемирия
U.S. Army Europe
ВСУ

Минск, 22 августа 2018, 17:39 — REGNUM  Контактная группа по урегулированию конфликта в Донбассе договорилась ввести особый контроль за соблюдением режима прекращения огня. Об этом сообщил журналистам полномочный представитель России в контактной группе Борис Грызлов по итогам заседания в Минске 22 августа.

«Контактная группа придала новый импульс реализации режима прекращения огня и договорилась об особом контроле его выполнения», — сказал Грызлов.

По его словам, стороны также подчеркнули необходимость выполнения ранее достигнутых договорённостей о разведении сил на согласованных участках. Так, в районах населённых пунктов Золотое и Петровское позиции сторон на сегодняшний день располагаются ближе друг к другу, чем до разведения сил, отметил Грызлов.

Напомним, ранее сегодня контактная группа достигла договорённости о введении режима прекращения огня в Донбассе с 29 августа в связи с началом учебного года.

Читайте ранее в этом сюжете: Контактная группа договорилась о новом перемирии в Донбассе

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Война в Донбассе
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