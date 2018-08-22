В Казани открылось Консульство Китая

Казань, , 17:33 — REGNUM В Казани открылось Генеральное консульство КНР. В торжественной церемонии принял участие глава Татарии Рустам Минниханов, сообщили ИА REGNUM в правительстве республики.

Открытие Генконсульства — это серьезный шаг в развитии отношений между Россией и Китаем в целом и, конечно, региональный уровень должен привнести в эти отношения свое дополнение, отметил Минниханов. Глава республики считает, что географическое расположение Генконсульства КНР будет способствовать тому, что китайские партнеры будут выбирать Татарию для расширения бизнеса.

«У нас прекрасные отношения с китайскими коллегами, сегодня открывается замечательное Генконсульство, думаю, теперь нужны прямые авиарейсы — это даст толчок к развитию отношений», — подчеркнул глава республики.

Он напомнил, что по итогам 2017 года товарооборот Татарии и КНР вырос на 50%. Кроме того, расширяет взаимодействие с китайскими партнерами ПАО «КамАЗ». Минниханов выразил уверенность, что в рамках Восточного экономического форума будет подписано серьезное соглашение о создании нового совместного предприятия. Также планируется подписание соглашений между республикой и двумя китайским провинциями.

В свою очередь, Чрезвычайный и полномочный посол КНР в РФ Ли Хуэй отметил, что консульство в Казани стало шестым представительством Китая в России. Он акцентировал внимание присутствующих на том, что 2018 и 2019 годы являются годами межрегионального сотрудничества России и Китая.

Консульство открылось в Казани по адресу Подлужная, 21. Трехэтажный особняк из красного кирпича обнесен высоким забором, а на участке площадью около 10 тыс. кв метров по периметру посажены сосны, также здесь располагается яблоневый сад, уточняет «Реальное время».

Здание и участок принадлежат в настоящее время ООО «Управляющая компания «ЭнергоИнвестКапитал». По данным «СПАРК-Интерфакс», совладельцы ООО — Айрат и Илшат Хайруллины, каждый владеет по 50% в компании. Один из братьев — в прошлом директор сети магазинов «Эдельвейс» и пивоваренной компании «Красный Восток», сейчас — депутат Госдумы, другой — гендиректор АО «Эдельвейс Корпорейшн». На церемонии прозвучало, что здание для китайского консульства не могли подобрать с 2015 года — именно тогда и появилось консульство в Казани, однако ни адреса, ни телефона у дипмиссии КНР в Татарии не было. За кадром осталось то, на каких условиях передан Хайруллиными гектар земли и родовое поместье на берегу Казанки консульству КНР, об этом на официальной церемонии открытия умолчали, отмечает издание.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, в мае 2018 года глава Татарии побывал с двухдневным визитом в Китае. Он призвал активнее наращивать взаимное сотрудничество бизнесменов и пригласил представителей бизнеса и власти провинции Чжэцзян посетить республику.

С участием Китайской национальной химико-инженерной корпорации в Татарии возведен завод по производству минеральных удобрений «Аммоний», а корпорация «Хайер» запустила завод по выпуску холодильников, где также выпускаются и стиральные машины. В планах корпорации — открытие высокотехнологичного индустриального парка.

Среди основных партнеров Татарии Китай находится на седьмом месте. Экспорт сторон по итогам 2017 года вырос в 2,15 раза — до 260,4 млн долларов США, а импорт в 1,21 раза — до 204,6 млн долларов США.