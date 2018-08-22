Мнение: Подбор кандидатов в мэры Новгорода будет неоднозначным процессом

Великий Новгород, , 17:24 — REGNUM Выбор нового мэра Великого Новгорода «будет проходить при участии многих заинтересованных сторон, да ещё и по новому, плохо откатанному в активной среде алгоритму проведения конкурса и выборов сити-менеджера депутатами думы». Об этом сегодня, 22 августа, корреспонденту ИА REGNUM заявил политолог, социолог Александр Жуковский, комментируя объявленное за три недели до выборов в думу города решение Новгородского городского отделения «Единой России» о поддержке кандидатуры Сергея Бусурина.

Эксперт подчеркнул, что «Единая Россия», хоть и выступила на данном этапе первой официально заявившейся политической силой, «будет только одним из участников неоднозначного процесса подбора кандидатур на пост мэра и последующего голосования в городской думе».

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«Пауза затянулась. Тема с городом уже приелась и почти притерпелась… И вот опять. На фоне местных длящихся, вялотекущих процессов заявление от «Единой России» выглядит ярко, смело и даже вызывающе. Однако на самом деле это заявление стоит в ряду очередной попытки решить давно назревший узел проблем вокруг областного центра», — отметил Александр Жуковский.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 21 августа Новгородской областное телевидение заявило о ещё не озвученной официально позиции местного отделения «Единой России» в Великом Новгороде по поддержке кандидатуры депутата Новгородской областной думы Сергея Бусурина на пост главы Великого Новгорода. Бусурину рекомендовано участвовать в конкурсном отборе на эту должность, так как прямые выборы мэра в Великом Новгороде отменены.

В комментарии газете «Новгород» Бусурин сегодня, 22 августа, заявил, что «рассмотрит вариант своего выдвижения на пост мэра».

«Сейчас мне поступает много звонков со словами поддержки, и я чувствую, что у меня есть опыт, силы и желание работать. Проблем много, новгородцы хотят перемен и готовы к прорыву. Но всё это возможно только при слаженной работе между администрацией города и правительства Новгородской области», — заявил Бусурин.

Напомним, с 2008 года мэром Великого Новгорода является Юрий Бобрышев — он дважды избирался градоначальником по итогам прямых выборов. Ранее он заявлял, что в конкурсном отборе на пост мэра участвовать не намерен, но также заявлял о своей готовности продолжить работу в команде губернатора Новгородской области Андрея Никитина.

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Напомним также, что с прежним главой региона Сергеем Митиным Бобрышев находился в конфликтных отношениях, экс-губернатор санкционировал отставку мэра в 2015 году, которую Бобрышев оспорил в суде.

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