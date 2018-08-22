Туркмения и Киргизия планируют стать стратегическими партнерами

Бишкек, , 19:24 — REGNUM Киргизия и Туркмения планируют подписать десять документов, в том числе декларацию о стратегическом партнерстве, сообщает 22 августа агентство «Спутник» со ссылкой на заведующего отделом внешней политики аппарата президента Киргизии Данияра Сыдыкова.

По его словам, укрепление и развитие отношений между Бишкеком и Ашхабадом является главным внешнеполитическим приоритетом республики. Стороны планируют подписать документы в рамках саммита глав государств-учредителей Международного фонда спасения Арала. Президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков прибудет в Туркмению 23 августа.

Как сообщало ИА REGNUM, 24 августа в туристической зоне «Авазв» в Туркмении состоится саммит глав государств-учредителей Международного фонда спасения Арала. Туркмения является председателем организации в 2017—2019 годах.

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